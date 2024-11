Diletta Leotta a La Talpa con l'auricolare: "Non sono teleguidata, il motivo è un altro"

Tutto pronto per la nuova edizione de La Talpa, che torna in onda dopo sedici anni di assenza. A condurre il reality show, che partirà martedì 5 novembre su Canale 5, c'è Diletta Leotta che prima del debutto si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa. La conduttrice ha spiegato il motivo per cui durante le registrazioni del programma è stata costretta ad indossare un auricolare. "È una polemica sterile, non sanno cosa inventarsi per attaccarmi. L’auricolare è fondamentale in diretta, non sai chi sono gli ospiti che arrivano, ti avvisano in anticipo su quello che sta per succedere, aiuta a mantenere il ritmo serrato. - ha spiegato al Corriere della Sera - Lo usano in quasi tutti i programmi, come il gobbo. Ma anche quando registri un programma complesso come La Talpa l’auricolare è utile. Alcuni giorni abbiamo girato dalla mattina alle 4 di notte".