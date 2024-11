Così Diletta Leotta è tornata in forma dopo la gravidanza: il suo segreto

Curve sinuose e toniche: Diletta Leotta appare in splendida forma anche dopo gravidanza, parto e allattamento. In molti, tra cui la neomamma Romina Carrisi, si sono chiesti come la conduttrice sia riuscita a mantenere il suo fisico al top. Il suo segreto? Tanta forza di volontà, come ha rivelato il suo personal trainer al settimanale DiPiù. "Si è allenata anche mentre era incinta di sua figlia Aria, che è nata il 16 agosto 2023, e ha ripreso da allenarsi subito dopo il parto, senza fermarsi mai - ha spiegato Federico Corso - Abbiamo sempre avuto uno scopo: quello di non perdere tonicità e massa muscolare. Anche durante la gravidanza io e Diletta ci siamo allenati in maniera dolce ma costante almeno tre volte alla settimana".