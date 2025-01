Diletta Leotta delusa, "sperava nell'Italia". La confessione di Karius

Diletta Leotta e Loris Karius divisi dal lavoro. Il portiere ha accettato l'ingaggio nello Schalke 04 ed è quindi tornato a vivere in Germania. La moglie è invece rimasta a Milano con la figlia Aria , che la prossima estate compirà due anni. Nella chiacchierata di presentazione con la stampa tedesca, il calciatore (che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno) ha fatto capire che il trasferimento non ha reso del tutto felice la conduttrice: i due dovranno vivere il loro matrimonio a distanza . Un po' come agli inizi della loro relazione, quando Karius giocava nel Regno Unito, nel Newcastle."Certo che sperava un po' nell'Italia", ha ammesso Karius davanti ai giornalisti. Alla fine Diletta ha accettato la situazione, dopo essersi confrontata con il marito: "Glielo ho spiegato. Mi augura solo il meglio dal punto di vista professionale e ha detto che è completamente d'accordo – ha rivelato l'estremo difensore – Milano non è fuori dal mondo. Puoi trovare dei modi per risolvere la cosa. Anche lei è occupata, faremo entrambi un po' la spola avanti e indietro ". Loris ha anche parlato dell'attenzione mediatica che circonda la coppia: "Se anche il proprio partner è sotto gli occhi del pubblico, è chiaro che qualcosa verrà detto. Ma per me lo sport è sempre stato in primo piano". Secondo i beninformati i novelli sposi avrebbero vissuto nelle scorse settimane anche una crisi piuttosto importante ma poi sarebbero riusciti a superarla per il bene della famiglia.

Un nuovo inizio per Loris Karius in Germania

Dopo lo stop degli ultimi mesi, nei quali si è concentrato molto sulla famiglia (e non sono mancate le esperienze da modello e deejay), Loris Karius spera in un nuovo inizio sportivo: "Per me è un'opportunità per riconquistare un punto d'appoggio in Germania in uno dei club più grandi e magari tornare alla ribalta. Quindi alla fine può essere una situazione vantaggiosa per club e giocatore. Naturalmente dovrò prima dimostrare il mio valore, quindi darò il massimo e cercherò di convincere tutti", ha fatto sapere. Durante la presentazione allo Schalke 04, al marito di Diletta Leotta è stato anche chiesto dei suoi memorabili errori nella finale di Champions League persa col Liverpool nel 2018: "Non bisogna vedere la cosa in modo negativo – ha risposto Loris, facendo poi una contro domanda ai giornalisti – Quale portiere tedesco in attività ha giocato la finale di Champions League oltre a me, ter Stegen e Neuer? Questo capitolo fa parte di me, ma perché dovrei stare qui adesso a discutere di Champions League? Siamo in piena seconda Divisione e cerchiamo di risalire, questo è molto più importante".

La promessa di Karius a Diletta Leotta e Aria

Tornando alla sua vita privata, Loris ha assicurato che tornerà in Italia ogni volta che avrà un giorno di pausa e non ha nascosto il sogno di avere un secondo figlio con Diletta, dopo Aria, che ora è la principessa di casa. "Non sono un uomo all’antica, ciascuno ha la sua carriera e cammina sulle sue gambe, ci supportiamo a vicenda. Accettarsi è l’unico modo per far funzionare una relazione", ha affermato il giocatore.