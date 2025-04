Loris Karius sta male, Diletta Leotta vola subito in Germania

Diletta Leotta ha messo da parte impegni professionali e privati per correre dal marito Loris Karius in Germania. Il portiere tedesco, tornato in campo nella seconda metà di questa stagione dopo aver firmato con lo Schalke 04, ha subito un infortunio al polpaccio nell'ultima partita, giocata contro il Greuther Furth, che lo terrà fuori per il resto del campionato. Nel campionato di 2.Bundesliga (seconda serie tedesca), lo Schalke è attualmente all'undicesimo posto in classifica. Karius ha giocato 4 partite, subendo 5 reti e mantenendo la porta inviolata solo in una occasione. Stando a quanto scrive Bild, l'intento del calciatore è quello di riprendersi dall'infortunio per poi tornare ad allenarsi a metà maggio ed eventualmente pensare ad un accordo più lungo con il club. Intanto si gode le amorevoli cure della moglie: probabile che Loris scelga di tornare a Milano per recuperare il suo infortunio. In Italia non vive solo Diletta ma anche la loro figlia, Aria, che la prossima estate compirà due anni.