Diletta Leotta, Tapiro d'oro e secca risposta a Eleonora Abbagnato: "Balzaretti? La malizia sta..."

MILANO - Cresce l'attesa per la puntata di questa sera (giovedì 24 aprile) di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35). Valerio Staffelli consegna infatti il Tapiro d’oro a Diletta Leotta dopo le recenti dichiarazioni di Eleonora Abbagnato che, durante la trasmissione 'Obbligo o Verità' in onda su Rai2 e condotta da Alessia Marcuzzi, ha confessato di essere stata gelosa della conduttrice quando lavorava a Dazn con il marito Federico Balzaretti. «Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza (Diletta Leotta, ndr) ero molto gelosa. Lei gli metteva il culo in faccia. Io non ho le sue forme purtroppo», ha raccontato l’étoile.