Diletta Leotta rivede Can Yaman: tensione al compleanno di Elodie  

Incroci pericolosi in quel di Milano tra gli ex fidanzati Diletta Leotta e Can Yaman . Tutto sarebbe accaduto durante i festeggiamenti per il 35esimo compleanno di Elodie , grande amica della conduttrice siciliana e sua testimone di nozze. La cantante ha organizzato prima una cena a Casa Giardino, ristorante molto noto in zona Lambrate, e poi un super party al Botox Matinée. A quanto pare durante la cena, seduto a qualche tavolo più in là c'era anche l'attore turco, che qualche tempo fa ha avuto una breve liaison con la Leotta. "Durante la serata si è sfiorato l’incidente diplomatico", ha fatto sapere il noto settimanale Oggi parlando proprio dell’inaspettato incontro fatto da Diletta. I due in passato hanno avuto una breve relazione facendo letteralmente sognare i fan. Storia che alla fine è sfociata però nel nulla più assoluto. Da quel momento di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, e la Leotta si è letteralmente lasciata alle spalle Yaman creando una famiglia con il marito Loris Karius dal quale ha avuto la figlia Aria.

In che rapporti sono oggi Diletta Leotta e Can Yaman

La storia tra Diletta Leotta e Can Yaman aveva fatto parecchio rumore: correva l'anno 2021 e la love story tra i due era sbocciata in fretta e nel giro di pochi mesi si parlava già di matrimonio. I due avevano bruciato le tappe, come aveva confessato poi la bionda presentatrice in un’intervista con Silvia Toffanin. “Il matrimonio era verissimo, c’era stata la proposta dopo un mese di conoscenza. Le cose forse sono andate troppo veloci, è bene prendersi un po’ di tempo”, aveva ammesso lei a Verissimo dopo la rottura. E mentre spuntavano le foto delle loro vacanze insieme, i baci romantici su Instagram e persino un viaggio in Turchia per conoscere la famiglia di lui, tutto si è presto sgonfiato. E oggi i due non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto.

Perché Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati

A influire sulla separazione pare sia stata, oltre la passione che ha bruciato troppo in fretta, anche la sovraesposizione del loro amore, finito presto sotto i riflettori, sebbene i due abbiano cercato in tutti i modi di preservare la love story. “Qualcuno diceva che era una storia a tavolino, una storia finta. Come si fa a pensare una cosa del genere? L’amore ti capita, non è che puoi decidere di chi innamorarti”, aveva spiegato Leotta.