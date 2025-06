Diletta Leotta: "Io e Karius mai soli a casa, una volta è scappato e..."

Più volte si è parlato di crisi tra Diletta Leotta e Loris Karius ma in realtà i due sono molto uniti e innamorati. Anche se non mancano le difficoltà quotidiane. Ad esempio per il portiere tedesco è stato complicato abituarsi allo stile di vita della moglie, nata e cresciuta in Sicilia in una famiglia numerosa. "Quando l'ho portato per la prima volta a casa, lui che è figlio unico e non parla italiano, non era abituato a tutto quel casino. Mi ha detto ‘ti prego basta', è salito di sopra, si è chiuso a chiave in camera e si è buttato sul letto, distrutto dalla vita", ha raccontato Diletta nel podcast di Valentina Ferragni.