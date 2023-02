Elodie e Emma, gelo tra ex amiche: cosa è successo a Sanremo 2023

Gelo totale tra Elodie e Emma Marrone al Festival di Sanremo 2023. Le due si sono incontrate nella città dei fiori: la prima era in gara mentre la seconda ha cantato nella serata delle cover e duetti con Lazza. Ma, come racconta il settimanale Chi, le due ex amiche non hanno trascorso del tempo insieme. "Dietro le quinte non si sono frequentate. E durante la finale Emma ha invitato i follower a votare Lazza o Tananai ma non Elodie", si legge sulla rivista.