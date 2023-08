Elodie con Iannone, Marracash con la nuova fidanzata: fan delusi

Nessun ritorno di fiamma tra Elodie e Marracash . A due anni dalla rottura erano ancora molti i fan che speravano in un ricongiugimento della coppia formata dalla cantante e il rapper. Secondo alcuni i due si amano ancora nonostante la rottura ma la realtà è ben diversa e ci ha pensato il settimanale Chi a documentarla. Marracash è stato paparazzato in compagnia della nuova fidanzata Assia Pesenti.

Marracash e la nuova fidanzata Assia Pesenti

Marracash e Assia Pesenti sono stati beccati dai paparazzi a Pantelleria: la coppia ha optato per una fuga romantica a due, lontani da tutto, in una località che, per quanto gettonata, permette loro un minimo di riservatezza soggiornando in un hotel esclusivo, come il Sikelia Luxury Retreat, e affittando una barca per andare nelle calette e nelle spiagge meno battute. Al momento non è chiaro come e quando Assia e Fabio Bartolo Rizzo - questo il vero nome dell'artista - si siano conosciuti. Non hanno ancora confermato la loro liaison.

Chi è Assia Pesenti, la nuova fidanzata di Marracash

Assia Pesenti è una fashion designer laureata al prestigioso Istituto Marangoni di Milano nata, da parte di madre, in una famiglia di ristoratori del bergamasco (è loro il ristorante La Trota a Laxolo). Non è legata ai Pesenti della ricca dinastia di industriali e imprenditori. Ha 27 anni, 17 meno di Marracash. Su Instagram, dove condivide scatti di vita quotidiana ma anche lavorativi, è seguita da più di diecimila follower.

Elodie oggi è fidanzata con Andrea Iannone

Da un anno Elodie è invece felice con Andrea Iannone. I due si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune e oggi convivono a Lugano. Una relazione nata in sordina - erano in pochi a scommetterci - ma diventata sempre più importante col tempo tanto che secondo qualcuno la coppia potrebbe presto convolare a nozze. "Com'è bello il mondo insieme a te", ha scritto di recente sui social network Elodie. La cantante e Iannone hanno trascorso una parte delle loro vacanze in Sardegna.