Elodie, Iannone geloso. Gli amici: "Non ha mai digerito quella cosa"

Elodie, Andrea Iannone geloso di Marracash?

Secondo quanto spifferato da alcuni amici, Iannone non avrebbe mai digerito una vecchia dichiarazione di Elodie: “Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all'altezza”. Oggi il rapper è legato alla designer Assia Pesenti.