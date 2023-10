Elodie e Iannone si sono lasciati? Le voci di crisi preoccupano

La storia d'amore tra Elodie e Iannone

Elodie e Andrea Iannone si frequentano dall'estate 2022. Si sono conosciuti grazie ad amici in comune e il pilota ha corteggiato a lungo la cantante italo-francese. Una relazione che è poi diventata più seria che mai mese dopo mese tanto che non sono mancate dediche d'amore importanti. "Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo", ha scritto l'artista in occasione del compleanno dello sportivo. Stando però a quanto spifferato da alcuni amici, Iannone non avrebbe mai digerito del tutto una vecchia dichiarazione di Elodie sull'ex fidanzato: “Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all'altezza”.