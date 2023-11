Elodie: "Non mi spoglio per gli uomini, ecco perché lo faccio"

Elodie è indubbiamente la cantante del momento. Tra le più amate ma anche tra le più criticate per via dei suoi look sexy e accattivanti. "C’è chi pensa che io mi spogli per gli uomini, ma quando mai? Spogliarsi è un gioco, può raccontare , significa sentirsi liberi di esprimersi nello spazio. Il tipo di risposta che ho ricevuto però dimostra quanto il corpo sia ancora un argomento complesso per noi donne", ha spiegato l'artista a GQ.

Le parole di Elodie sull'Italia

Nonostante le critiche, Elodie è contenta di lavorare in Italia: "Non faccio parte della generazione Z, ma sicuramente faccio parte di una nuova generazione di italiani e in qualche modo questo mi rende molto orgogliosa perché noi siamo un Paese stupendo di gente stupenda. Mi piace proprio l’idea di lavorare qui, perché per assurdo è molto più utile, è una sfida. E poi io sono ottimista, sono sicura che la mentalità cambierà, non si può fare altrimenti. E chi ora non lo accetta dovrà accettarlo: stiamo andando avanti".