Elodie e Iannone: pace fatta dopo il focoso duetto con Tananai

Sarebbe tornato il sereno tra Elodie e Andrea Iannone dopo la recente litigata. Il pilota di Vasto ha commentato l'ultimo post social della Di Patrizi con un cuore : non è tardata da arrivare la replica della cantante, che ha risposto con la stessa emoji. Secondo i beninformati i due avrebbero avuto un'accesa litigata per il duetto di Elodie e Tananai allo spettacolo Una Nessuna Centomila in onda su Rai1.

Elodie e Iannone hanno fatto pace dopo Tananai

Dopo le registrazioni, come ha scritto il settimanale Chi, Andrea Iannone avrebbe telefonato alla sua dolce metà per avere delle spiegazioni sulla sua esibizione con Tananai. Quest'ultimo ed Elodie hanno regalato al pubblico un duetto molto emozionante, dove non sono mancati abbracci stretti e sguardi profondi. In seguito al confronto Iannone si sarebbe tranquilizzato e sarebbe così tornato il sereno con Elodie. La coppia è ormai legata da quasi due anni e fa progetti di vita importanti: da tempo si parla di matrimonio e figli.