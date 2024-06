Elodie senza freni su Iannone, il corpo nudo e il primo bacio

ROMA - È l’ artista più ascoltata in radio e tv nel 2023 ma anche la star della musica pop italiana con oltre 2,3 miliardi di stream: Elodie Di Patrizi non vuole saperne di fermarsi, proprio ora che ha raggiunto l'apice del successo. In una lunga intervista concessa a 'Vanity Fair', la cantante ha raccontato i lati più nascosti della sua quotidianità: dalla nudità fino al primo bacio , passando per dettagli inediti sulla relazione con Andrea Iannone .

Elodie: "Con il mio corpo faccio quello che voglio"

"La gente ancora si indigna perché mi spoglio. E allora io mi spoglio di più", sottolinea la cantante pop che poi aggiunge: "Io mi spoglio per dire due cose. La prima: con il mio corpo faccio quello che voglio, e non lo sto sessualizzando anche se potrei. La seconda: arriverà il momento in cui vi stancherete di commentare che mi metto in mutande e prenderete la parola su questioni di maggiore importanza". Elodie poi rivela: "Spesso sono le donne a essere spaventate da come uso il mio corpo, che è una forma di libertà. Non comprendono la dignità delle mie scelte. E credono che così non lasci spazio alle parole, invece sono un essere parlante. Il mio desiderio di usare il corpo come Raffaella Carrà divideva. Ho dovuto discutere, nell’ambiente volevano che stessi al mio posto, che mi limitassi a fare musica leggera e basta".

Elodie e la sua relazione con Iannone: "In amore sono un sergente"

La cantante parla anche della sua storia d'amore con il pilota motociclistico Andrea Iannone: "Come sono in amore? Un po’ un sergente, con il mio compagno e con gli uomini che ho vicino. Per ogni gesto che mi fa suonare il campanello d’allarme del patriarcato pretendo spiegazioni: 'Che vuol dire?'. Sono convinta che, soltanto sottolineando giorno dopo giorno gli atteggiamenti sbagliati, possano essere corretti".