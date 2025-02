Elodie furiosa dopo Sanremo: "La verità sul vestito strappato". E si commuove per Giorgia

Elodie show a Domenica In, nella puntata dedicata al Festival di Sanremo 2025. La Di Patrizi è andata su tutte le furie dopo una domanda di un giornalista che ha chiesto lumi circa i gossip delle ultime ore, quelli che sussurravano di una cantante furiosa dietro le quinte dell'Ariston per il vestito strappato. "Chi te l'ha strappato?", è stato chiesto ad Elodie, che è sbottata: "Nessuno, sono ca**ate che scrivete voi. Ti pare che qualcuno me l'ha strappato e mi inca**o per questa cosa? Nessuno me l'ha strappato, nessuno mi ha toccato e non mi arrabbierei se succedesse". Poi ha chiarito il motivo per cui non si è fermata nello spazio di Rai Radio2 con Ema Stokholma per la consueta intervista: "Dovevo andare da mio papà, fate le cose più interessanti di quello che dovevo. Ero emotivamente scossa, quando l'emotività parte è difficile da gestire. Dopo che ho cantato, ho pianto. Sono emotiva, non l'ho sostenuto e tornando in camerino ho pianto. Andrea (Iannone, il fidanzato ndr) mi consola".