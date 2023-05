Parla Enrico Papi: "Lite con Ilary Blasi e addio Isola? Ecco cosa è successo davvero"

Striscia la notizia ha deciso di consegnare il Tapiro d'oro ad Enrico Papi - il secondo della sua carriera - per le presunte tensioni con Ilary Blasi durante l’ultima puntata de L'Isola dei Famosi , quando l'opinionista ha strappato dalle mani della conduttrice la busta con il nome dell’eliminato. Valerio Staffelli, storico inviato del tg satirico, l’ha intercettato negli studi Mediaset di Cologno Monzese e gli ha chiesto: "Perché l’ha fatto? Soffre il fatto di non essere il conduttore?".

Isola dei Famosi e la presunta lite con Ilary: parla Enrico Papi

"No. In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Sono fatto così", ha risposto Enrico Papi, che ha poi aggiunto: "Non ho litigato con Ilary e non mi cacciano dal programma". Nessun addio, dunque, a L'Isola dei Famosi, dove il conduttore ha preso il posto di Nicola Savino, che qualche mese fa ha lasciato Mediaset.