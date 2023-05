"Isola dei Famosi 2023, ecco quanto guadagnano Ilary Blasi e i naufraghi"

Ilary Blasi percepirebbe un sostanzioso cachet per condurre L'Isola dei Famosi. L'ex moglie di Francesco Totti è al timone del reality show di Canale 5 dal 2021. "Stando ad alcune voci di corridoio , la conduttrice Ilary Blasi, che ha condotto L’Isola dei Famosi per molte edizioni, ha guadagnato circa 300.000 euro per ogni edizione del programma. Ogni naufrago, invece, riceve tra i 5000 e i 10.000 euro a settimana. I personaggi più famosi guadagnerebbero cifre ancora più alte", è quanto scrive Ivan Rota su Dagospia.