Renato Zero, notte a sorpresa con Ilary Blasi e Michelle Hunziker: cosa è successo

Prima la cena con gli amici, poi la torta e la dedica speciale di un cantante speciale, Renato Zero. E' andata così la festa di Roberto Cenci, autore televisivo, che ha spento le candeline, per la precisione 60, circondando in un locale da tanti protagonisti del piccolo schermo. In primis Michelle Hunziker e Ilary Blasi, che di recente ha incontrato Francesco Totti. Non sono voluti mancare all'appuntamento Nicola Savino (che ha pubblicato su Instagram dei momenti della serata), Pintus e Alvin.