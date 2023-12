"Elisabetta Gregoraci sei come Ilary Blasi". L'ex di Briatore non ci sta

Elisabetta Gregoraci come Ilary Blasi ? Secondo un utente ci sarebbe una somiglianza fisica tra l'ex moglie di Flavio Briatore e quella di Francesco Totti . Il commento è arrivato dopo che la Gregoraci ha condiviso alcune foto della sua ultima vacanza in Kenya. "Stesso chirurgo plastico di Ilary Blasi...Stesse labbra" , ha scritto il follower, accusando dunque la conduttrice calabrese di aver fatto uso della chirurgia plastica per contrastare i segni del tempo e apparire più bella.

Elisabetta Gregoraci rifatta? La risposta della conduttrice

Infastidita dalle parole dell'hater, Elisabetta Gregoraci ha risposto per le rime: "Io non mi sono mai ritoccata, mi spiace deluderti. Il chirurgo sarà per te". La 43enne, che di recente ha ritrovato l'amore con il giovane Giulio Fratini, ha così rimarcato di essere tutta naturale. Ilary Blasi, invece, non ha mai nascosto di aver rifatto il seno e di aver aumentato il volume delle labbra con punture di acido ialuronico.