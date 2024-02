Ilary Blasi conduttrice di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci reagisce male

Ilary Blasi è la nuova conduttrice di Battiti Live: a farlo sapere è stato Pier Silvio Berlusconi, che ha anche confermato l'addio dell'ex moglie di Francesco Totti a L'Isola dei Famosi. Questa novità, però, non sembra essere andata tanto giù ad Elisabetta Gregoraci, che ha presentato la kermesse musicale in onda su Italia 1 per svariati anni. "Come abbiamo sentito, Ilary Blasi prende il testimone da lei alla conduzione di Battiti Live: cosa può dire e che consiglio ha da darle?", ha chiesto un analista di Tv Talk, programma di Rai3 dove EliGreg è stata recentemente ospite. Una domanda che ha scatenato una reazione inaspettata da parte della soubrette calabrese...