Paura per Ilary Blasi: il nipotino in ospedale, ma la sorella Melory tranquillizza tutti

Attimi di terrore per Ilary Blasi e tutta la sua famiglia. John, il figlio di Melory Blasi (sorella minore di Ilary), è finito in ospedale. "Ha vomitato due volte, ho trovato una goccia di sangue sul ciuccio e così l'ho portato al pronto soccorso - ha raccontato l'ex cognata di Francesco Totti - Me l'hanno tenuto sotto osservazione per una notte. Era disidratato però da quando siamo arrivati in ospedale non ha più vomitato. Gli hanno fatto le analisi, un'ecografia all'addome, l'esame delle urine e una flebo. Però è andato tutto bene". Il bambino è nato lo scorso novembre.