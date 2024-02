Ilary Blasi, la sorpresa di Bastian e la dedica pubblica: matrimonio in vista?

Procede a gonfie vele la relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller , che al momento si stanno godendo una vacanza da sogno in Sudafrica . L'ex moglie di Francesco Totti , che recentemente ha fatto una frecciata in diretta , è sempre più innamorata del nuovo compagno, come dimostrato dalla dedica sui social.

Bastian, sorpresa ad Ilary in Sudafrica

Bastian ha sorpreso Ilary con un safari notturno, con tanto di notte passata in tenda dentro ad una costruzione in legno. Una sorpresa che Ilary ha condiviso sui social, allegando anche una dedica speciale: "Grazie per questa meravigliosa sorpresa, è stata un'esperienza incredibile. Love you".

Ilary-Bastian, matrimonio in vista?

La coppia non è mai stata così affiatata, e questa dedica ne è la perfetta rappresentazione. Crescono di giorno in giorno le voci e le indiscrezioni su un possibile matrimonio tra i due, dopo che la Blasi otterrà il divorzio da Totti.