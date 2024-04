Ilary e le accuse sui tradimenti a Totti, la reazione con Bastian

Nuovo viaggio per Ilary Blasi . La conduttrice è volata a Malta insieme al compagno Bastian Muller e alla figlia Isabel . Su Instagram ha condiviso alcune foto in cui appare serena e tranquilla, per nulla preoccupata dagli ultimi gossip sulla sua vita privata. Secondo il settimanale Gente, infatti, Francesco Totti avrebbe le prove di un altro presunto amante di Ilary oltre a Cristiano Iovino . "Persone vicine all’ex calciatore ci hanno confermato che Totti ritiene di avere qualche prova che possa dimostrare almeno un’altra relazione extraconiugale precedente", fa sapere la rivista che precisa che Ilary è però sicura della sua posizione. Per la Blasi il matrimonio sarebbe naufragato a causa della relazione tra Totti e Noemi Bocchi, nascosta a lungo dall'ex calciatore.

Ultime notizie sul divorzio tra Totti e Ilary Blasi

Francesco Totti e Ilary Blasi torneranno in tribunale a breve: il 19 maggio aprile ci sarà l’udienza per il famoso processo dei Rolex mentre in quella del 31 maggio i due ex coniugi cercheranno di dimostrare che la fine del matrimonio è avvenuta per colpa dell’altro. "Entrambe le parti depositeranno l’elenco dei testimoni da sentire per far luce sulla causa della fine del matrimonio. Si tratta di una questione fondamentale: chi si “becca” l’addebito, cioè la colpa della fine del matrimonio potrebbe essere costretto a dare un risarcimento in denaro all’altro, oppure potrebbe perdere l’assegno di mantenimento. Una volta depositato l’elenco dei testimoni, il giudice farà un calendario delle udienze tra giugno e luglio e l’inverno della prossima stagione", rivela il settimanale.