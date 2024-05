Ilary Blasi torna in tv con Alvin: il futuro della conduttrice è chiaro

Ilary Blasi sta per tornare in televisione: l'ex moglie di Francesco Totti è ormai assente da un anno. Nonostante i gossip dell'ultimo periodo resterà a Mediaset: la prossima estate condurrà Battiti Live, l'evento musicale che lascerà Italia Uno per traslocare su Canale 5. Come fa sapere in anteprima Il Fatto Quotidiano Ilary sarà affiancata dall'amico Alvin, con il quale ha lavorato già in diversi programmi. Da Top of the pops a Eurogames, senza dimenticare l'esperienza a L'Isola dei Famosi.