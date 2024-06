Ilary Blasi, che sirenetta a Ponza! Il retroscena: "Con Noemi è stata intelligente"

Appena rientrata dal Giappone, Ilary Blasi è scappata a Ponza con la sorella Melory e alcune amiche per un weekend all'insegna del sole, del mare e del divertimento. La conduttrice ha mostrato tramite delle foto il suo fisico scolpito, messo ben in evidenza da uno striminzito bikini. La 43enne è apparsa raggiante e sorridente: a breve tornerà in tv. A luglio sarà al timone di Battiti Live , l'evento musicale di Mediaset, che condurrà ogni lunedì sera su Canale 5 insieme all'amico Alvin. Un ritorno in grande stile per la Blasi, che manca ormai dal piccolo schermo da circa un anno.

"Ilary Blasi è stata intelligente con Totti e Noemi Bocchi"

Mentre Ilary Blasi si gode l'inizio dell'estate, la sua separazione da Francesco Totti continua a far chiacchierare. La giornalista Elvira Serra ha elogiato pubblicamente la presentatrice e in particolare il modo in cui si è comportata con Noemi Bocchi, l'attuale compagna dell'ex calciatore. "Ilary si è presa la rivincita (e le sue Chanel) con tanto di interessi: il docu-film su Netflix (Unica) e un libro. Un’operazione empatia, forse. Di cui però riconosco l’eleganza, almeno in pubblico: Ilary non se l’è presa con Noemi Bocchi, l’amante, ma con l’unico interlocutore legittimo: Francesco Totti, il marito. Lo trovo un segno di grande intelligenza", ha dichiarato la Serra ad F. Ed è vero: Ilary non ha mai attaccato pubblicamente Noemi con la quale però non ha instaurato ancora alcun tipo di rapporto.