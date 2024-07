Ilary Blasi incinta di Bastian Muller? Spunta un pancino sospetto

Ilary Blasi incinta di Bastian Muller? In alcune foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna l'ex moglie di Francesco Totti sfoggia un pancino sospetto in vacanza in Grecia, dove si è recata con il compagno tedesco. Non è escluso che si tratti di un banale gonfiore ma ad alimentare di più i sospetti c'è anche il fatto che la Blasi abbia di recente rinunciato alla conduzione de La Talpa, in partenza a settembre. Ha forse deciso di mettere da parte il lavoro per dedicarsi ad un nuovo bebè in arrivo? Ilary non ha mai nascosto di fare sul serio con Bastian, conosciuto due anni fa. A Verissimo ha addirittura parlato della possibiltià di sposarsi di nuovo dopo la fine del suo lungo matrimonio con l'ex capitano della Roma.