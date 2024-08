"Ilary Blasi e Silvia Toffanin ai ferri corti": amicizia finita dopo 20 anni?

Sarebbe calato il gelo tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin , amiche da oltre venti anni, da quando insieme erano Letterine a Passaparola. A riportare l'indiscrezione è Alberto Dandolo su Oggi: "Gira voce che si sia raffreddato, e non poco, il longevo rapporto d’amicizia con Silvia Toffanin…". A quanto pare a pesare su questa svolta la scelta di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset e compagno della Toffanin, di non affidare alla Blasi nessun programma nella prossima stagione televisiva (anche se c'è chi assicura che sia stata Ilary a rifiutare La Talpa, poi finita nelle mani di Diletta Leotta).

Ilary Blasi e Silvia Toffanin non sono più amiche per colpa di Pier Silvio?

"Pier Silvio Berlusconi ha deciso di non puntare su di lei per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, nonostante il flop dell’ultima condotta da Vladimir Luxuria…", fa sapere ancora la rivista, aggiungendo che dopo Battiti Live, "Ilary Blasi ha ritrovato serenità ed energia a Mykonos, la modaiola isola greca che ha scelto per una vacanza assieme al suo compagno Bastian Muller…Tra bagni in vasche idromassaggio piene di petali di rose e apertivi tutti fragole e champagne". In Grecia la 42enne ha mostrato un pancino sospetto tanto che a detta di qualcuno l'ex signora Totti potrebbe presto allargare la famiglia con il fidanzato tedesco.