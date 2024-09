Elisabetta Gregoraci svela l'amara verità su Ilary Blasi e Batti Live

Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare del suo addio a Battiti Live, quest'anno condotto da Ilary Blasi. Un addio amaro per l'ex moglie di Flavio Briatore, che ha pubblicamente ammesso di non essere stata lei ad abbandonare il programma musicale. EliGreg è stata semplicemente rimpiazzata dall'ex moglie di Francesco Totti. Per giunta nel momento in cui lo show è stato promosso da Italia Uno a Canale 5. Insomma, oltre il danno la beffa. "Amo seguire progetti lunghi e, fosse stato per me, non avrei lasciato Battiti Live dopo sette anni", ha dichiarato a Storie di donne al bivio, intervistata da Monica Setta. "Quel programma, quello studio, con tutti gli operatori hanno rappresentato per me una grande famiglia. Quest’anno la conduzione è passata alla Blasi, ma non oso pronunciarmi a riguardo", ha aggiunto.