Ilary Blasi si rilassa a Roma: il suo look vale oltre 15mila euro! Cosa ha indossato

Sfumature di blu per Ilary Blasi. La presentatrice è stata paparazzata da Chi a Roma, in compagnia di Bastian Muller. L'ex moglie di Francesco Totti è apparsa raggiante e sorridente e con un look griffatissimo, dal valore di oltre 15mila euro, che non è di certo passato inosservato. Del resto la conduttrice è da sempre un'amante di brand costosi ed esclusivi. Per un pranzo con l'imprenditore tedesco nel cuore di Roma, Ilary ha sfoggiato un cardigan di Gucci in jacquard di misto cotone del valore di 920 euro. E una borsa a tracolla in denim modello boy di Chanel il cui prezzo si aggira sui 4mila euro.