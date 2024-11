Cristiano Iovino e l'indiscrezione su Ilary Blasi: "Mi ha messo in mezzo"

Cristiano Iovino è tornato a parlare di Ilary Blasi . È stato intercettato sul treno Roma-Milano da una giornalista di Gente, che ha poi riportato sul settimanale le dichiarazioni del personal trainer, noto ai più come l'uomo del caffè. "Mi parla del perché lui non vuole farsi intervistare ("Io voglio stare fuori da tutto, mi faccio i cavoli miei", dice), dei progetti che aveva ma poi è arrivato la pandemia e sono saltati tutti", ha scritto la reporter.

Cristiano Iovino e la storia con Ilary Blasi

E quando è stato menzionato l'ultimo gossip su Francesco Totti e Noemi Bocchi, Cristiano Iovino pare ci abbia tenuto a far sapere che "io non parlo, Ilary mi ha messo in mezzo". E sulla rivista si legge che "da come pronuncia quell’Ilary, a voce bassa e spezzata – io poi già son sorda, con il rumore del treno rischio di non capire niente – ecco dicevo da come dice quella parola lì, e lo fa con lo sguardo sfuggente, mi viene da pensare che lui di Ilary un po’ si fosse invaghito. E che la cosa lo abbia un po’ scottato".