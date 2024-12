Ilary Blasi ufficiale su TikTok: "So che volete, ma niente cose zozze"

Ilary Blasi sbarca su TikTok e lo fa a modo suo: con tanta ironia e senza prendersi troppo sul serio, diventando virale già nel primo giorno. "Io lo so che voi mi cercate perché volete che vi dica qualcosa - dice Ilary nel suo primo video sulla piattaforma - ok, da oggi sono su TikTok". L'account, nuovo di zecca, è @ilary.blasi.official e naturalmente ha già la spunta blu del verificato. Poi l'ex moglie di Totti continua, con ironia: "Voi direte "stica**i", e avete ragione!", e spiega che non sa ancora utilizzarlo e quindi avrà bisogno dei suggerimenti degli utenti per capire quali contenuti pubblicare. "Aiutatemi voi e scrivetemi cosa volete vedere. Vi posso far vedere cose zozze, cose simpatiche", scherza, e nella didascalia del video precisa: "Niente balletti (e niente cose zozze)".