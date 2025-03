Ilary Blasi festeggia il compleanno di Bastian a Roma: ecco dove e cosa hanno fatto

Compleanno romano per Bastian Muller, il compagno di Ilary Blasi. L'imprenditore tedesco ha spento 38 candeline nella Capitale, la città dove la sua dolce metà è nata e cresciuta. La coppia, reduce da un viaggio alle Maldive con Michelle Hunziker, ha festeggiato a L'Isola della Pizza, ristorante e pizzeria sita nel quartiere Prati. Come mostrano alcune foto pubblicate dal settimanale Chi, Ilary e Bastian si sono concessi una cena informale con alcuni amici. Nessun famoso tra i presenti. L'atmosfera era molto serena e rilassata: Ilary indossava un look casual con jeans, sneakers e lungo cappotto nero. Come spiegato dalla Blasi nel docu-reality Netflix, Muller si è integrato molto bene nel mondo della conduttrice Mediaset. Al termine della cena tutti hanno gustato una deliziosa torta alla frutta.