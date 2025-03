Ilary Blasi torna in tv con The Couple: quando inizia e montepremi pazzesco

Ad aprile Ilary Blasi tornerà su Canale 5 dopo un lungo periodo di assenza. L'ex moglie di Francesco Totti sarà al timone di un nuovo programma, The Couple. In questi giorni Mediaset ha diffuso i primi promo del format e svelato anche la data d'inizio: si partirà lunedì 7 aprile, subito dopo la fine del Grande Fratello di Alfonso Signorini. Salvo cambiamenti di programmazione, la trasmissione andrà in onda ogni lunedì sera fino a metà maggio per poi lasciare spazio alla nuova edizione de L'isola dei Famosi, che non sarà più condotta da Vladimir Luxuria bensì da Veronica Gentile. Tornando a The Couple, "sta per arrivare un nuovo reality game pieno di emozioni e colpi di scena. Insieme per vincere", dice Ilary nel promo mentre la voce fuori campo ci informa che le coppie in gara saranno otto, come il numero che crea nel logo l’unione delle lettere ‘C’ e ‘O’: "Otto coppie: parenti, amici, compagni. Vivranno insieme e si sfideranno per il montepremi finale".