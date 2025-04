Ilary Blasi, frase a sorpresa sulla villa dove viveva con Totti: "Ho tanto spazio"

Ilary Blasi è pronta a tornare su Canale 5: da lunedì 7 aprile sarà al timone del nuovo reality show The Couple . "Sono felice di rimettermi in gioco, ma nello stesso tempo mi sento un po’ arrugginita. È un reality game, il focus sono i giochi e le sfide. - ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni - Stiamo parlando di intrattenimento, quindi divertente, leggero, ma anche con una parte più “intensa”. Parliamoci chiaro: ci sono tanti soldi in ballo, quindi le dinamiche cambiano, ci saranno anche delle discussioni da affrontare. Mi aspetto un programma variegato, insomma". Un gioco a cui la stessa Ilary ha ammesso che le sarebbe piaciuto partecipare, magari in coppia con qualcuno sveglio e pronto a livello fisico, ma soprattutto mentale.

Ilary Blasi e le parole su The Couple

In merito alla location di The Couple, invece, Ilary Blasi ha tirato in ballo la villa all'Eur dove è rimasta a vivere dopo la separazione da Francesco Totti. "La location sarà segreta: dovrete seguirci per capire dove saranno le coppie. Può darsi pure che li abbia chiusi a casa mia: ho tanto spazio! Con chi parteciperei? Qualcuno intelligente, sveglio. Più che a livello fisico, deve essere forte mentalmente. Sceglierei uno dei miei due cognati o Nicola Savino. Secondo me va bene perché è sveglio, conosce le dinamiche dei giochi, presenta i quiz", ha spiegato.