Parte The Couple, il nuovo programma di Ilary Blasi: come funziona, opinionisti e concorrenti

Debutta lunedì 7 aprile in prima serata su Canale 5 The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality game, prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini. Il nuovo programma Mediaset metterà alla prova 8 coppie di concorrenti , legati da vincoli di affetto, amicizia, parentela o affinità, chiamate a dimostrare non solo abilità mentali e fisiche, ma anche complicità e spirito strategico. In palio, un montepremi finale di 1 milione di euro. Ogni settimana, i partecipanti affronteranno in diretta durante il prime time e le sfide registrate in esterna durante la settimana, testando la loro capacità di collaborare e prendere decisioni efficaci. Conquistare il pubblico sarà fondamentale per restare in gara e non essere eliminati al televoto. Ma, alla fine, a fare la differenza sarà un vero e proprio colpo del destino. Perché, nel corso delle settimane, al termine di ogni prova, i concorrenti potranno accumulare o perdere delle chiavi, fondamentali ai fini della vittoria. Solo una di queste, infatti, potrà aprire la cassaforte con il milione.

Le parole di Ilary Blasi

L'obiettivo di The Couple sarà arrivare in finale con il maggior numero di chiavi, per aumentare le probabilità di avere proprio quella giusta. Oltre alle prove del gioco, un ulteriore elemento di difficoltà sarà la convivenza forzata con gli avversari, ripresa 24 ore su 24 dalle telecamere. Nel corso delle settimane vedremo i concorrenti prepararsi alle prove, mettere in atto strategie e allenarsi per testare la propria affinità: un mix unico in cui gioco e vita quotidiana si intrecciano. "Sono molto felice di rimettermi in gioco, amo le scommesse e fare cose diverse. - ha dichiarato Ilary Blasi a Verissimo - Essendo un reality game, tu sai quanto io amo giocare, sono competitiva e rosicona. La parola perdere non è nel mio vocabolario. Sono sei coppie legate da amicizia, parentela o professione, si devono conoscere perché devono essere affiatati e capire al volo. Siamo tutti emozionati: ci sono giochi, sfide dove vinceranno le chiavi che aprono la cassaforte". Per l'ex moglie di Francesco Totti si tratta di un ritorno al genere reality show dopo aver condotto in passato il Grande Fratello Vip e L'Isola dei Famosi.

I concorrenti di The Couple

Sono otto le coppie protagoniste di The Couple. Ci saranno le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, Jasmine Carrisi (figlia di Al Bano e Loredana Lecciso) che parteciperà in coppia del suo migliore amico, il make up artist e influencer Pierangelo Greco. Confermata anche la coppia composta dalla pugile Irma Testa, la prima donna italiana a vincere una medaglia olimpica in questo sport, e la sorella maggiore Lucia, anche lei con la passione per i guantoni. E ancora l'ex judoka Laura Maddaloni e la ginnasta Giorgia Villa e, infine, una coppia di 'nip' che secondo il sito Davide Maggio sarebbe composta dai fratelli baresi Danilo e Fabrizio Mileto. Presente infine Antonino Spinalbese, hairstylist ed ex compagno di Belen, ma ancora non è stato svelato con chi affronterà il gioco.