Ilary Blasi: "Adesso con i miei figli è più difficile". La confessione

Ilary Blasi è molto legata ai suoi tre figli - Cristian, Chanel e Isabel - nati dal lungo matrimonio ormai concluso con Francesco Totti. Tutti e tre l'hanno seguita di recente a Molfetta, in Puglia, durante le registrazioni di Battiti Live, il programma musicale che andrà in onda su Canale 5 a luglio. "Hanno incontrato i loro cantanti preferiti e io sono stata contenta di passare finalmente un po' di tempo con loro. Viaggiare insieme? È difficile, ora iniziano ad andare da soli con gli amici", ha raccontato la Blasi. Qualche mese fa Ilary si è concessa una vacanza alle Maldive con le figlie Chanel e Isabel ma in futuro tante cose potrebbero cambiare ora che la secondogenita ha raggiunto la maggiore età.

Ilary Blasi: "Chanel Totti è diversa da me"

E a proposito di Chanel Totti, Ilary Blasi ha rivelato: "Se mi rivedo in lei alla sua età? Non tanto, caratterialmente siamo diverse". E ha poi ricordato le sue estati da ragazzina:"Luglio rigorosamente al mare, mentre ad agosto andavo in montagna, sono originaria delle Marche e abbiamo casa lì. Andavo con la mia famiglia e avevo anche una bella compagnia di amici".

I viaggi di Ilary Blasi e Bastian Muller

Ilary Blasi ha poi parlato dei suoi viaggi con Bastian Muller: "Non saprei scegliere il posto che mi ha affascinato di più, ogni luogo restituisce emozioni uniche. Sono stata in Brasile, Sudafrica, Cappadocia. L'organizzazione? Io non faccio niente, pensa a tutto lui!".