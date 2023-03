La sorella di Icardi nuda in vasca e... spunta un dettaglio sulla lite con Wanda

Il rapporto tra Ivana Icardi, Mauro e Wanda Nara

Mauro Icardi e la sorella non si parlano da ormai cinque anni. Nessun rapporto neppure tra Ivana e Wanda Nara, come precisato di recente dall'ex gieffina su Instagram. Stando agli ultimi gossip che arrivano dall'Argentina i fratelli non avrebbero litigato per una questione di soldi, come insinuato inizialmente da qualcuno, bensì per l'improvviso distacco di Mauro, forse causato da Wanda. "Ivana è pronta a riconciliarsi con il giocatore ma lui continua a snobbarla. Nessun contatto neppure con la madre Analia Rivero. Entrambe non hanno mai conosciuto la piccola Isabella", ha spifferato alla stampa un amico della Icardi.