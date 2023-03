Wanda Nara e la sorella sconvolte: papà Andres avrà un altro figlio

Wanda Nara e la sorella Zaira sconvolte e su tutte le furie con il padre Andres. L'uomo aspetta un figlio dalla moglie Alicia Barbasola, con la quale è convolata a nozze di recente. "C'è malessere e disagio in famiglia", ha spifferato il conduttore Juan Etchegoyen al programma tv argentino Mitre Live. "Parlo sempre con Andres ma questa volta non ha voluto dirmi niente sulla vicenda, forse è ferito dalla reazione delle figlie", ha aggiunto. Tra l'altro Wanda ha ripreso a parlare con il padre solo da qualche tempo: per un lungo periodo non si sono rivolti la parola.