Wanda Nara attacca Icardi? L'ultimo messaggio social è in codice

Forse è di nuovo crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi . Gli indizi arrivano, come sempre, dai social dove una risposta dell'attaccante del Galatasaray a Moira Casàn, diva argentina, non sarebbe piaciuta a Wanda, scatenando di nuovo la bufera nella coppia. All'intricata storia si aggiunge adesso un altro dettaglio, che arriva sempre dal mondo social.

Wanda in codice

Nell'ultimo post pubblicato, Wanda ha scelto questa didascalia: "Come se fossi ancora nel passato". In molti hanno interpretato questa frase come un indizio sulla sua situazione sentimentale e sulla relazione con Icardi, tornata alle vecchie ruggini. Una lettura credibile del momento che i due stanno vivendo e che accende, ancora una volta, l'interesse mediatico e del web sulla loro storia.