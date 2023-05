Wanda Nara, notte di fuoco con L-Gante: beccato il dettaglio intimo

Wanda Nara e la notte con L-Gante: che hanno fatto

Dopo la cerimonia infatti la showgirl, ex di Maxi Lopez e di nuovo in crisi con l'altro calciatore Mauro Icardi, ha infatti festeggiato in un locale insieme al giovane cantante ed alcuni amici. A testimoniarlo alcune storie postate dalla conduttrice di 'MasterChef Argentina' su Instagram, dove rivela anche di aver indossato dopo la cerimonia alcuni abiti di L-Gante. "Quando non hai vestiti per proseguire la serata e il 'rey' te li presta" ha scritto Wanda in una di queste storie a corredo di una foto in cui la si vede in versione 'rapper' al fianco dello stesso cantante. Quanto basta per scatenare nuovi gossip...