Wanda Nara svela in che rapporti è con Daniela Christiansson, la compagna di Maxi Lopez

Wanda Nara ha svelato in che rapporti è con Daniela Christiansson, la compagna dell'ex marito Maxi Lopez. Rispondendo ad alcune domande dei follower su Instagram la moglie e procuratrice di Mauro Icardi ha annunciato che farà presto un viaggio a Londra dove vive l'ex marito. "Andrò con i ragazzi, non vedono il padre da molto tempo", ha spiegato Wanda per poi aggiungere: "Voglio che trascorrano del tempo con la loro sorellina, che è una bambola". La Nara ha così dimostrato di avere un buon legame con la modella svedese e di volere che i suoi figli crescano vicino alla piccola Elle, nata nel marzo del 2023.

Wanda Nara e la nuova compagna di Maxi Lopez

In passato Wanda Nara aveva detto a proposito di Daniela Christiansson: "Io sono molto argentina e lei è molto europea. E qui sta la differenza, una svedese e una argentina, sono come l'olio e l'acqua...Ovviamente la rispetto, perché è la donna che Maxi ha scelto". In merito alla nascita della quarta figlia di Maxi, Wanda aveva invece detto: "È un buon padre e ora vivrà questa nuova paternità in un'altra età e in un altro modo. Ha avuto i nostri figli quando era molto giovane, al culmine della sua carriera, correvamo da un posto all'altro".