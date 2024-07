"Wanda Nara e Icardi si sono lasciati... di nuovo"

Ci risiamo: Wanda Nara e Mauro Icardi sono di nuovo ai ferri corti. In oltre dieci anni di relazione i due si sono mollati e ripresi più volte e ora, stando a quello che riportano i media in Sud America, starebbero vivendo l'ennesima crisi coniugale. Nessun commento da parte dei diretti interessati ma le ultime mosse social di Wanda sembrano lasciare pochi dubbi. La Nara ha tolto il "segui" al marito e nell'ultimo post Instagram, quello in cui ha condiviso una foto in cui è in palestra, ha scritto: "Lavorando su qualcuno che non mi deluderà mai, Wanda". Il calciatore l'ha dunque delusa ancora una volta? La frecciata all'attaccante è più che evidente. "Wanda ha lasciato Mauro: desiderava prendere questa decisione da molto tempo", ha assicurato la giornalista argentina Laura Ubfal.

Wanda Nara e Mauro Icardi verso il divorzio

Wanda Nara e Mauro Icardi sono attualmente lontani: lei è a Buenos Aires dove presto comincerà le registrazioni del programma tv Bake off mentre lui è rientrato in Turchia, per i suoi impegni con il Galatasaray. Qualche giorno fa l'imprenditrice ha trascorso una serata insieme al rapper L-Gante, con il quale pare abbia avuto una liaison qualche tempo fa. I due si sono incontrati ad una festa per caso ma sono stati immortalati più volte "vicini vicini e molto complici", come spiffera la stampa argentina. Teleshow ha contattato Ana Rosenfeld, avvocato e amica di Wanda, che ha chiarito: "Al momento non è stato chiesto alcun divorzio". Ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli ma una persona vicina alla coppia ha assicurato: "Stanno vivendo una crisi, una delle loro tante crisi".