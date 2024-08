Wanda Nara offre un lavoro alla sua nemica: l'ultimo colpo basso a Icardi

Wanda Nara sempre un passo avanti. L'imprenditrice e soubrette sa come stupire e mentre è in vacanza con le figlie tra Brasile, Florida e Messico, prepara un nuovo colpo di scena. L'ennesimo dopo la separazione da Mauro Icardi. A quanto pare Wanda avrebbe chiesto ai produttori di Bake Off, programma culinario che si appresta a condurre in Argentina, di inserire nel cast China Suarez, l'attrice e cantante con la quale Icardi ha avuto un flirt nel 2021. Un flirt che ha rovinato il matrimonio tra Wanda e Icardi: dopo quell'episodio è stato infatti complicato per la Nara ritrovare la fiducia nell'ex marito. E in seguito a un lungo tira e molla la 37enne ha preferito dire basta.