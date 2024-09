Wanda Nara, importante novità sulla malattia: "In cura a vita"

Wanda Nara è tornata a parlare della sua malattia, la leucemia scoperta un anno fa. "Sto bene ma in cura a vita", ha detto in un'intervista rilasciata a Clarins. "La cosa peggiore è quando qualcuno dice che sto speculando sulla malattia. Lo hanno detto e questo ha causato molto dolore. L’odio che ho ricevuto in questo senso è stato tremendo”, ha aggiunto. E poi ancora: "Se avessi potuto scegliere, avrei voluto che non si sapesse che sono malata". Dopo la separazione da Mauro Icardi, Wanda è tornata a vivere in Argentina con i figli e si sta dedicando al suo lavoro in televisione.