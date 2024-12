Pasquale La Rocca: "Icardi guidato con Wanda. Federica Pellegrini? Faremo l'impossibile"

Il ballerino di Ballando con le Stelle Pasquale La Rocca ha svelato curiosi retroscena durante un'ospitata a Calcio Napoli 24 Live, programma in onda su CalcioNapoli24Tv. A partire dall'ultima edizione vinta con Wanda Nara . "Lei fuori dalla telecamere è tutta un'altra persona - ha assicurato Pasquale - ho trovato una bellissima persona ed una grande mamma: molto dedita alla famiglia, io lo scorso anno sono stato a Istanbul per il compleanno della figlia". E poi: "Devo dire che ho trovato una famiglia calorosa, nonostante i progetti lavorativi ho trovato valori e principi tipici di una famiglia semplice. Magari un giorno ci incontreremo di nuovo". La Rocca ha detto la sua su Mauro Icardi : "Parlammo del Napoli a quel tempo, io credo che sia uno mosso dalla passione: l'ho trovato molto 'guidato' con Wanda, che era molto influente ".

Pasquale La Rocca e la sfida con Federica Pellegrini

Pasquale La Rocca ha poi parlato dell'edizione in corso di Ballando con le Stelle. Partita insieme a Nina Zilli e terminata con Federica Pellegrini: "Una stagione interessante con tanti colpi di scena - ha ammesso il ballerino napoletano - ma siamo ancora qui a combattere e a fare il possibile affinché l'avventura duri ancora. Con la Pellegrini è successo tutto all'improvviso, la mia partner Nina Zilli si è ritirata e la produzione mi ha accoppiato a Federica: è una grande atleta, che ha una tenuta psicologica improntata al fare bene. Faremo l'impossibile per arrivare fino in fondo".