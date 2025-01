L'errore di China Suarez, "quello sul vetro è Icardi?". Il dettaglio scatena Wanda Nara

Mauro Icardi sarebbe andato a vivere con China Suarez, la modella e attrice argentina con la quale nel 2021 aveva tradito Wanda Nara in un hotel di Parigi. Tradimento che, come ripetuto più volte dall'imprenditrice, ha di fatto sancito la fine del matrimonio. A nulla sono serviti i numerosi tentativi di riconciliazione: alla fine la coppia è scoppiata. Ora China e Icardi avrebbero ripreso a frequentarsi, come sembrano dimostrare alcuni indizi lasciati sul web. La Suarez ha postato sui social un selfie: dietro di lei, riflesso nella finestra, c'è l'ombra di un uomo che sembra essere proprio l'ex attaccante dell'Inter. In più nell'ultimo periodo China avrebbe iniziato a scambiarsi più di qualche like con Ivana Icardi, la sorella di Mauro che non ha mai sopportato Wanda.

Mauro Icardi e China Suarez stanno insieme? La relazione tra Mauro Icardi e China Suarez è stata confermata dalla stessa Wanda Nara, che riteneva l'attrice un'amica fino allo scandalo dell'autunno 2021. Al programma tv LAM ha spifferato: "Due giorni fa ho chiamato per parlare con le ragazze (Francesca e Isabella hanno trascorso le Feste con il padre, ndr) e alla fine ho parlato con Mauro. Ho registrato quella conversazione, in cui lui nega assolutamente di aver trascorso il Natale con questa donna, nega assolutamente che le ragazze la conoscano, nega di uscire con qualcuno e nega di avere una relazione". La realtà sarebbe però diversa, a detta di Wanda, Icardi avrebbe presentato China alle ragazze come la loro nuova babysitter: "Sapevo di lui, ma non immaginavo che una donna con tre figli potesse prestarsi a una cosa così seria. E mi spaventa perché le mie figlie oggi sono sedute a tavola con una donna che si presta a questo. Come madre, non lo farei".

La nuova casa di Mauro Icardi in Argentina Wanda Nara ha anche fatto sapere alla stampa che l'ex marito ha acquistato una nuova villa a Nordelta, una zona lussuosa ed esclusiva a pochi chilometri da Buenos Aires. Non una qualsiasi bensì la casa dei sogni di Wanda, che in passato aveva più volte manifestato all'ex marito il desiderio di acquistarla. "Una volta gli dissi: "Questa è la casa dei miei sogni, voglio che quando andrai in pensione vivremo qui con i nostri figli", ha confidato. Icardi è riuscito a comprarla nell'ultimo periodo e ha deciso di condividerla con China Suarez, che pare si occuperà dell'arredamento. Una scelta che, ovviamente, ha spezzato il cuore di Wanda. Dopo l'infortunio al ginocchio, che ha chiuso in anticipo la sua stagione calcistica, Maurito è tornato a vivere momentaneamente in Argentina per stare vicino alle sue figlie.

Chi è China Suarez Classe 1992, China Suarez è un'attrice, cantante e modella argentina. Come attrice ha debuttato all'età di undici anni, recitando nella serie televisiva Rincón de luz. Nel 2015 ha fatto il suo esordio sul grande schermo con l'adattamento cinematografico del libro Abzurdah. Vero nome María Eugenia Suárez Riveiro, è figlia di Guillermo Suárez e Marcela Riveiro Mitsumori. Ha un fratello maggiore di nome Agustín Suárez. Sua nonna materna, Marta Mitsumori, è nata in Argentina e ha origini giapponesi: nella prefettura di Kochi a Shikoku, la Suarez ha ancora dei parenti. China ha tre figli: Rufina (2013), nata dal legame con l'attore argentino Nicolas Cabré, e Magnolia (2018) e Amancio (2020) avuti dall'attore cileno Benjamin Vicuna. In passato ha frequentato anche il cantante David Bisbal e il pilota Franco Colapinto.

