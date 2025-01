"Wanda Nara devastata, ha chiesto supporto psicologico dopo l'ultima mossa di Icardi"  

Novità nella separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi . Stando alle ultime news e gossip che arrivano dall'Argentina, la soubrette starebbe soffrendo parecchio per la storia d'amore tra l'ex marito e China Suarez, la donna con la quale il calciatore aveva già avuto un flirt nel 2021. L'attaccante e la cantante e attrice sono usciti ufficialmente allo scoperto e si sono scambiati dediche d'amore piuttosto appassionate. Wanda avrebbe addirittura richiesto supporto psicologico a causa del profondo disagio provocato dal vedere insieme Mauro e China. Un disagio che starebbe danneggiando, e non poco, la sua salute mentale. Icardi e China sembrano fare sul serio, tanto che lei ha accompagnato lui in procura, a Buenos Aires, dove si è recato per consegnare uno dei suoi cellulari dopo che Wanda l'ha denunciato per minacce ed estorsioni. Ma a ferire ancora di più la Nara sarebbe il fatto che Maurito tornerà a breve in Turchia e porterà con sé la nuova fidanzata. Nella casa dove l'ex coppia ha vissuto tanti momenti felici e sereni.

Wanda Nara distrutta dalla relazione tra Mauro Icardi e China Suarez

Secondo quanto spifferato dalla giornalista argentina Yanina Latorre su Instagram, a febbraio Mauro Icardi rienterà a Istanbul per alcuni controlli al ginocchio dopo l'infortunio che ha chiuso prima del tempo la sua stagione calcistica. E China Suarez partirà con lui, alloggiando nella casa dove fino a poco tempo fa viveva la Nara. “Wanda vuole le sue cose, tutto ciò che appartiene a lei e ai ragazzi in casa. - ha spiegato la cronista - Sembra che Mauro le abbia detto che non le darà niente e brucerà tutto. Inoltre non risponde più ai messaggi di Wanda". Insomma, è guerra aperta tra i due e la Nara starebbe attraversando un momento piuttosto angosciante. "Mi ha detto che è distrutta, che vuole supporto psicologico", ha spifferato sempre Latorre. Al di là dell'immagine che mostra sui social, Wanda sembrerebbe dunque davvero turbata e provata dall'intera faccenda.

Mauro Icardi tornerà in Turchia con la nuova fidanzata China Suarez

Il ritorno di Mauro Icardi in Turchia è stato confermato anche dal suo avvocato Romero Victorica: "La sua intenzione è fare qui la riabilitazione, che durerà tre o quattro mesi. Poi tornerà in Turchia - ha chiarito il legale - Ha un contratto di due anni (con il Galatasary, ndr). Deve lavorare e vuole rispettare il suo contratto". Riguardo a quello che accadrà a Francesca e Isabella, le figlie che Icardi ha avuto da Wanda Nara, Victorica ha spiegato: "Mauro deve tornare e il da farsi lo deciderà la giustizia". La gestione delle due bambine è da tempo motivo di scontro tra Wanda e Icardi: lei vorrebbe restare a vivere in Argentina, mentre lui è costretto a rientrare in Europa per via dei suoi impegni calcistici. A creare ora scompiglio sarebbe l'imminente compleanno di Francesca, previsto per il prossimo 19 gennaio. Quel giorno la bambina dovrebbe restare con il suo papà, come da accordi stabiliti dal giudice, e pare che China Suarez abbia già organizzato una festa per la piccola. Ma Wanda non sarebbe d'accordo e avrebbe a sua volta organizzato un party al quale avrebbe invitato pure Icardi, che avrebbe però rifiutato. "Lei non vuole lasciargli Francesca", hanno ribadito diverse fonti vicine a Wanda.

I figli di Wanda Nara e Maxi Lopez "cancellano" Mauro Icardi

Nel bel mezzo della guerra tra Wanda Nara e Mauro Icardi, i tre figli che la soubrette ha avuto da Maxi Lopez hanno preso una decisione drastica. Valentino, Constantino e Benedicto hanno smesso di seguire su Instagram Icardi, l'uomo con il quale sono cresciuti. I tre ragazzi si sono così apertamente schierati dalla parte della madre che, a detta dei beninformati, starebbe vivendo uno dei momenti peggiori della sua vita. "Completamente distrutta", ha assicurato Yanina Latorre.