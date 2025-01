Wanda Nara e L-Gante danno scandalo in hotel tra sesso e risate: cosa è successo

Wanda Nara e L-Gante sono tornati insieme dopo qualche settimana di lontananza e hanno recuperato il tempo perduto. Approfittando di un viaggio di lavoro a Cordoba, in Argentina, si sono ritagliati dei momenti davvero bollenti che hanno fatto scalpore nell'hotel in cui hanno alloggiato. A quanto pare, la coppia ha vissuto una notte piena di passione e romanticismo, che non è passata inosservata al giornalista Marcelo Polino, anche lui ospite della stessa struttura ricettiva. L'uomo ha rivelato pubblicamente di non aver dormito a causa dei rumori provenienti dalla camera della soubrette . "All'alba ho sentito del trambusto nella camera - ha raccontato al programma tv 'Desayuno Americano' - Si sentivano delle persone che facevano sesso. Ho iniziato a sentire delle voci, molti sussulti, risate. Così sono andato ad informarmi e ho scoperto che loro erano lì". I diretti interessati hanno preferito non replicare a queste parole ma Wanda non ha nascosto la sua felicità sui social e sul canale WhatsApp dedicato ai fan più fedeli, dove ha postato alcune foto con il cantante. Struccata ma serena. L-Gante ha invece postato un'immagine con la Nara su Instagram aggiungendo la dolce scritta "te amo".

Wanda Nara e L-Gante sono tornati insieme

È di nuovo amore tra Wanda Nara e L-Gante. Dopo la rottura di qualche settimana fa la soubrette e l'artista si sono ricongiunti. Al programma tv 'Intrudors' il presentatore Guido Zaffora ha telefonato in diretta alla Nara per ricevere notizie sulla sua vita privata e a rispondere è stato il cantante, il cui vero nome è Elian Ángel Valenzuela. "Ho visto che la chiamavano e ho risposto", ha scherzato il 24enne. Poi ha confermato il riavvicinamento a Wanda: "Sì, è tutto in ordine. È venuta per accompagnarmi. Non c’è stata una litigata, ci siamo allontanati per un paio di giorni, ho fatto un po’ le mie cose e ora va tutto bene". Durante la telefonata, L-Gante ha anche commentato la guerra con Mauro Icardi: “Capisco la situazione, ma non mi faccio coinvolgere. Vorrei che la risolvessero tra di loro e che nessuno sappia nulla”, ha dichiarato. Poi ha aggiunto con fare sicuro: “Come sta Wanda? Lei è follemente innamorata di me. E io di lei”.

Wanda Nara incinta di L-Gante?

Dopo che la notizia del ritorno di fiamma tra Wanda e L-Gante è diventata di dominio pubblico, è trapelata nella tv argentina un'altra clamorosa indiscrezione. Stando a quanto spifferato da un'inviata della trasmissione 'A la tarde', la coppia avrebbe acquistato ben quattro test di gravidanza in una farmacia di Cordoba. "Hanno mandato in farmacia una persona di fiducia. Test di gravidanza di marche diverse per capire meglio la situazione", ha spiegato la fonte. Per ora nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati ma non è la prima volta che si parla di una dolce attesa per Wanda, che non ha mai nascosto il desiderio di un sesto figlio dopo i cinque avuti dagli ex mariti Maxi Lopez e Mauro Icardi.