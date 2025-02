Icardi contro Wanda: "Mi tradivi con chiunque". Ma il nuovo giudice dà ragione a lei

Non c'è pace tra Mauro Icardi e Wanda Nara . Nonostante il rapporto teso i due si sono recentemente sentiti e il calciatore non ha perso occasione per attaccare duramente l'ex moglie. Messaggi che poi sono stati divulgati dal programma argentino LAM. Nei giorni scorsi Wanda ha diffuso un audio in cui l’ex marito insultava una delle sue figlie. Le piccole Francesca e Isabella non vedono il padre da più di un mese. E per questo Icardi ha subito inviato messaggi molto duri all’ex moglie. “Pensavi che pubblicare le mie chat mi avrebbe toccato in qualche modo? Ti sei già resa conto che niente mi smuove. Ti sei già bruciata con ogni singola cosa che hai fatto e ancora non hai capito cosa ti aspetta, ma continua così perché mi stai ancora facendo dei favori”, ha scritto il calciatore. Poi ha rivelato: "Tre anni fa volevo separarmi per la donna con cui sto oggi". Ma ha spiegato di non averlo fatto, di non aver scelto China Suarez , per dare priorità alle figlie e garantire loro una famiglia unita. L’attaccante ha accusato Wanda di averlo tradito in ripetute occasioni (oltre il famoso caso Keita Baldè): “Ho continuato per tre anni mentre tu mi fregavi con chiunque incrociassi sul tuo cammino. Per raccogliere prove di tutto ho dovuto creare un personaggio. Sai che ho le prove di tutto”.

Icardi è felice con China Suarez ma non dimentica Wada Nara

“Non preoccuparti per la mia vita, so molto bene cosa faccio, so molto bene con chi voglio stare e come continuare la mia vita. - ha ribadito Mauro Icardi - Mi sento anche felice, in pace e posso vivere la vita in tutta tranquillità con una donna che mi dà tutto ciò di cui ho bisogno. Immagino che tu senta odio e risentimento, e tutto perché lei è la donna che avevo scelto tre anni fa e dopo tanto tempo sono riuscita a ritrovarla e ad averla nella mia vita”. Lo sportivo, che ha denunciato Wanda Nara per rapimento di minori, ha poi accusato la soubrette di manipolare le figlie: “Dovevano stare con me la scorsa settimana e pagherai le conseguenze per questa inadempienza. Hai fatto il lavaggio del cervello a due bambine per far fare loro ciò che è meglio per te. A Euge, o “La China” come la chiamano, vogliono bene e hanno trascorso giorni meravigliosi con lei. Torneranno quando la giustizia italiana e turca agiranno. Che peccato che le mie figlie siano coinvolte nel tuo circo e vivano una vita di bugie“.

La risposta piccata di Wanda Nara

Non è tardata ad arrivare la risposta di Wanda Nara che ha svelato però un’altra verità: "È un peccato che quando mi hai tradito e me ne sono andata di casa, tu non sei andato con il tuo amore allora… Voglio dire, ti faceva comodo così non saremmo arrivati ​​al punto in cui ho dovuto buttarti fuori di casa con il 112", ha scritto nella chat lasciando così intendere che Icardi non abbia mai preso una vera decisione sulla sua relazione con China Suarez. E ancora:“Tu ed io conosciamo la verità: tu, potendo scegliere, non l’hai scelta, e non è stato per le bambine, perché mi hai sempre chiarito che non ti importava. Un mese prima di stare con lei, volevi un figlio, risposarti, ma te ne sei andato perché la polizia ti ha portato via. Cose successe tre mesi fa, non tre anni fa”.

Il giudice dà ragione a Wanda Nara

La disputa legale tra Wanda e Icardi sta andando avanti tra Argentina, Italia e Turchia. Di recente Mauro ha avuto la sua prima battaglia in un tribunale di Buenos Aires, che ha imposto alla Nara di riconsegnare subito le figlie al padre, che non le vede dallo scorso dicembre, e di pagare una multa di oltre 70mila euro per disobbedienza. Wanda non si è lasciata però intimorire e dopo aver fatto ricorso il nuovo giudice che sta lavorando al caso ha deciso di revocare le misure prese dal precedente collega. Ovviamente si tratta di una piccola, piccolissima, vittoria in una guerra più tortuosa e ricca di colpi di scena.