Wanda Nara conferma tutto: "I miei figli hanno paura di Icardi". Ma lui svela un'altra verità

Tutto vero: Wanda Nara ha depositato l'ennesima denuncia contro Mauro Icardi. Questa volta per presunti maltrattamenti su uno dei tre figli che la soubrette ha avuto dall'ex marito Maxi Lopez . A confermare l'indiscrezione è stata la stessa Wanda, di ritorno in Argentina dopo un breve viaggio in Turchia. La denuncia è arrivata dopo una valutazione psicologica su uno dei tre ragazzi. "Penso che sia una cosa molto seria, credo che tutto abbia un limite e questo è il mio", ha detto Wanda dall'aeroporto di Ezeiza, dove è stata fermata dai giornalisti di Intrusos. "Non risponderò e non negherò ciò che un minorenne osa dire. A volte passano molti anni e bisogna sempre ascoltare i ragazzi", ha detto l'imprenditrice che già sui social network aveva scritto in precedenza: "Come potrei non difendere mio figlio?". Poi ha raccontato che "fino al 19 febbraio, che è stato l’ultimo compleanno dei miei figli festeggiato in questo periodo, ho invitato Mauro, gli ho mandato le foto, l’ho invitato a tutti i compleanni. Poi le cose sono cambiate e c'è stata una denuncia molto seria". E ancora: "Ero a conoscenza di alcune situazioni, ma non della gravità della situazione nella scuola". Wanda ha inoltre precisato di non aver fatto una denuncia contro Icardi insieme a Maxi: "Non è una denuncia collettiva, no. Lui ha presentato la sua denuncia e io ho presentato la mia. Ho fatto tutto quello che era in mio potere", ha spiegato. Dunque sulla vicenda Icardi ha ricevuto ben due denunce . Wanda ha poi rivelato che "i miei figli hanno paura che Mauro possa mettere in atto le sue minacce e portarli a vivere in Turchia".

Mauro Icardi e il figlio di Wanda Nara e Maxi Lopez: cosa è successo

A quanto pare Wanda Nara e Maxi Lopez sono stati convocati dalla scuola dei loro figli a causa del comportamento strano di uno dei tre. Angel de Brito, il primo giornalista argentino a parlare della vicenda ha preferito non fare i nomi ma secondo quanto trapelato in un secondo momento dovrebbe trattarsi del più piccolo, Benedicto. Nato nel 2012, aveva a malapena due anni quando è cominciata la tormentata storia d'amore tra Wanda e Icardi. "Il ragazzino ha confessato di essere stato colpito più volte alla testa. Quando è entrato a scuola si è dovuto sottoporre a diversi test psicologici e lui era molto angosciato", ha spifferato de Brito. Ad aggiungere ulteriori dettagli Yanina Latorre, giornalista da sempre molto informata sulle vicende di casa Icardi: "Hanno cominciato a vedere il ragazzo triste. Lo hanno visto un po' ritirato, che non rendeva a scuola e hanno iniziato ad avere incontri con gli psicologi educativi. Non ha iniziato parlando male di Mauro. Ha detto che era un brav'uomo, che dava loro tutto, che li sosteneva, ma che ogni tanto lo sfidava. Ha parlato di 'colpirlo in testa'. E che era molto colpito da tutto quello che stava succedendo". L'istituto scolastico starebbe ora facendo ulteriori verifiche sulla faccenda mentre Wanda e Maxi, che hanno ritrovato da tempo serenità e armonia, hanno deciso di unire le forze contro Icardi. Lopez non ha invece mai ritrovato un rapporto con Mauro dopo il divorzio dalla Nara.

Mauro Icardi contro la denuncia di Wanda Nara e Maxi Lopez

Mauro Icardi non è rimasto in silenzio davnti alle pesanti accuse di Wanda Nara e Maxi Lopez e ha scritto un nuovo, lunghissimo, messaggio sui social. L'attaccante del Galatasaray ha fornito la sua versione dei fatti, ha espresso indignazione per la situazione e assicurato che le accuse sono del tutto infondate. A sua difesa ha pubblicato uno screenshot di una chat di WhatsApp in cui Wanda gli chiedeva se voleva passare a salutare Benedicto per il suo compleanno. "Non mi è chiaro se chi mi accusa di violenza sia la stessa persona che mi ha scritto di andare a trovare i tre bambini... (perché li ho cresciuti io e loro mi chiamano 'papà', parole esatte). È la stessa che mi ha denunciato per violenza di genere, aggressione, insulti e possesso di armi da fuoco, ma due giorni dopo si è presentata a casa mia come se nulla fosse accaduto. Mmm... Strano, vero?", ha scritto lo sportivo. Nel suo messaggio, l'attaccante ha anche accusato Wanda di non aver rispettato le sentenze del tribunale e di aver cambiato avvocato tre volte per modificare la giurisdizione del caso. "Che buona strategia, o che cattivo consiglio, direi. Cercheremo di vedere chi ci farà un favore", ha scritto con una punta di velata ironia. Ha anche ricordato che Wanda aveva chiesto il divorzio, ma quando lui ha depositato le pratiche legali, lei avrebbe reagito pubblicando vecchie chat nel tentativo di manipolare l'opinione pubblica. “La stessa persona che voleva il divorzio e quando ho presentato domanda di divorzio è impazzita pubblicando vecchie chat per disorientare la gente e farle credere in un'altra realtà. Mmm... strano", ha fatto sapere. Infine, ha espresso fiducia che i tribunali si pronunceranno in suo favore e ha lasciato intendere di avere prove schiaccianti per dimostrare la propria innocenza. "Tranquillo, non è rimasto molto… Ti lascio una piccola prova delle tante che ho… Ah, dimenticavo, mi ha chiesto anche il numero di telefono per paura… Paura che la verità di tutto venga a galla? Tic tac, tic tac... Non resta molto", ha concluso.